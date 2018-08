'Honderden Nederlandse academici publiceerden artikelen in neptijdschriften'

Dat blijkt uit een inventarisatie van het internationale onderzoekscollectief ICIJ, dat eerder de Panama Papers publiceerde. De Volkskrant mocht de publicatie van ICIJ inzien.



De datajournalisten van ICIJ visten de websites van een aantal beruchte nepuitgevers leeg en destilleerden met computers de namen en instellingen van auteurs uit ruim 175.000 artikelen. Daartussen zitten zeker driehonderd publicaties van Nederlandse wetenschappers.

Onder de namen zitten ook enkele bekende wetenschappers, zoals de farmaceut Jaap Goudsmit en viroloog Ab Osterhaus. Zij worden vaak genoemd als laatste auteur in artikelen van medewerkers of promovendi.

Uitgevers komen uit India en Turkije

Volgens de Volkskrant richt het onderzoek van ICIJ zicht met name op twee uitgevers. De eerste is OMICS uit India dat meer dan 700 tijdschriften zou uitgeven. De andere is de Turkse uitgever WASET dat vooral conferenties organiseert en daarvan verslagen publiceert. Beide bedrijven worden in onder meer de Verenigde Staten door justitie onderzocht wegens oplichting en bedrog.

WASET belooft dat de auters en instellingen worden vermeld in de internationale citatieindex ISI. Dat geldt ook voor de artikelen in de neptijdschriften van OMICS, al blijken die vaak niet te vinden in de algemeen gebruikte databank voor de vooral medische wereldliteratuur Pubmed.

Beide uitgevers houden vol dat ze wel beoordelingen uitvoeren. Naar eigen zeggen worden ze zwartgemaakt door grote tijdschriften uitgevers waarmee ze concurreren.

In de Verenigde Staten zijn al verschillende academici vervolgd voor het opvoeren van schimmige publicaties op hun cv.

