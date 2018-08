Weerbericht: Dag begint wisselend bewolkt, in de middag opklaringen

De temperaturen liggen tussen de 24 graden in het westen en 29 graden in het zuidoosten en oosten van het land. De wind komt uit het zuidwesten en is met windkracht 4 overwegend matig. Rond het IJsselmeer en aan zee wordt windkracht 5 tot 6 verwacht.

Het weerbeeld voor de rest van de week is wisselvallig. Na een aantal tropische dagen zullen de temperaturen verder dalen.

Donderdag komt er een nieuwe storing vanuit het zuiden opzetten. Er is dan een kans dat er in het hele land enige tijd regen gaat vallen. In de avond kan het door de wind uit het noordwesten flink gaan waaien langs de kust. De temperaturen liggen donderdag tussen de 23 graden in het westen en 28 graden in het oosten.

De temperaturen zullen vrijdag verder dalen naar 20 graden langs de kustgebieden tot 23 graden in het oosten en zuidoosten van het land. Ook zaterdag blijft de temperatuur onder de 25 graden. In de kustgebieden kan er nog een enkele bui vallen.

Komende 5 dagen Max Min Wind Donderdag 25°C 15°C W 3 Vrijdag 22°C 14°C W 4 Zaterdag 23°C 13°C ZW 4 Zondag 26°C 15°C ZW 3 Maandag 25°C 16°C ZW 3

Het weer op vakantie

Dinsdag stroomt koelere lucht Frankrijk binnen, in het westen en noorden wordt het 20 tot 27 graden. Naar het zuiden en oosten toe, is het nog steeds flink warm, vaak boven de 30 graden. Daar ontstaan verspreid over het aldn ook stevige regen- en onweersbuien in de loop van de dag. Op Corsica schijnt de zon volop en wordt het 34 graden.

Op het Iberisch Schiereiland ontstaan er forse stapelwolken in het noorden van Spanje, die ook uitgroeien tot enkele regen- en onweersbuien. In de rest van het land schijnt de zon overal volop. Het wordt 20 tot 24 graden in het noorden en 30 tot 35 graden verder naar het zuiden en oosten. In Portugal wordt het 25 tot 35 graden, vooral landinwaarts is het veel minder heet dan eind vorige week. In het westen kan een enkele regenbui vallen, voor de rest blijft het droog en is het zonnig.

In het noorden van Italië is het vrij zonnig, maar ontstaan ook forse stapelwolken. Later in de middag vormen zich daar verspreid enkele regen- en onweersbuien. Op veel plaatsen blijft het ook droog. Ten zuiden van Umbrië en de Abruzzen overheerst de zonneschijn. De middagtemperatuur ligt overal tussen 30 en 35 graden, lokaal nog wat hoger.

Het zuidoosten van Europa houdt zeer warm zomerweer, in Griekenland met temperaturen van 30 tot ruim 35 graden op de meeste plaatsen. In de regio Epirus ontstaan wat stapelwolken, voor de rest is het zonovergoten. Op de eilanden in de Egeïsche Zee waait een vrij stevige noordelijke wind. In Turkije liggen de temperaturen nog wat hoger, tussen 35 en lokaal 40 graden. In het Zwarte Zee-regio is er kans op een regen- of onweersbui, voor de rest blijft het droog en flink zonnig.