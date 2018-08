Arriva eist twee ton van oud-chauffeur na branden in Tilburg

De schadeclaim zal woensdag behandeld worden tijdens de strafzaak tegen de 29-jarige verdachte, laat een goed ingevoerde bron weten.

Arriva in Tilburg werd vorig jaar in korte tijd drie keer getroffen door brandstichting. Op 16 september gingen meerdere bussen in vlammen op in de remise.

Nog geen twee weken later werd het kantoor van het busbedrijf in één nacht twee keer door brand getroffen. In november was het weer raak. Toen werd een bus gestolen. Nadat de dader er urenlang in had rondgereden, stak hij hem in brand.

Van D. ontkent, motief onbekend

Ex-chauffeur Berry van D. ontkent dat hij de branden heeft aangestoken. Over een mogelijk motief voor de branden is niks bekend.

De schade door de branden is geschat op 1,5 miljoen euro. De schadeclaim van 2 ton is gebaseerd op het eigen risico dat Arriva aan de verzekeraar moet betalen.

Arriva wilde tot dusver niks kwijt over de zaak.