Brandweermannen krijgen natuurbranden in Drenthe en Limburg onder controle

In Drenthe wordt nog wel door 150 brandweermannen nageblust. Dat duurt tot tenminste 21.00 uur, laat de gemeente Westerveld weten.

Er is in totaal 75 hectare natuurgebied afgebrand. Eigenaren van vier campings in de buurt van de brand in Drenthe hebben besloten hun gasten elders onder te brengen. Zij kunnen pas later op dinsdagavond weer terugkeren.

Boeren hebben meegeholpen de vlammen te bestrijden door met giertanks de grond nat te houden. Ook brandweerkorpsen van onder meer Groningen en Gelderland schoten te hulp in Wateren. De luchtmacht ondersteunt met blushelikopters.

Rikus Jager, de burgemeester van Westerveld, bedankt iedereen die hulp heeft aangeboden. Zo waren er volgens Jager ook mensen die water brachten en opvang aanboden.

Er kwamen wel veel toeschouwers op de brand af, die de hulpverleners in de weg liepen. De hulpdiensten vroegen iedereen uit de buurt te blijven. "Geef de hulpdiensten de ruimte om hun werk te kunnen doen", aldus de brandweer.

Deel van Limburgs bos verloren gegaan

Ook de brandweermannen in Zuid-Limburg hadden de handen vol aan de uitwaaierende branden. Naast de Zuid-Limburgse waren ook Noord-Limburgse brandweerkorpsen uit Venlo, Panningen, Stramproy en Roermond uitgerukt om te helpen bij het bestrijden van het vuur.

Nadat de brandweer enkele brandhaarden had geblust, laaide om 17.00 uur een bosbrand op aan de Rollenweg, tegenover autofabriek VDL Nedcar. Een deel van het bos is volgens de brandweer verloren gegaan.