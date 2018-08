Brandweer bestrijdt natuurbranden in Drenthe en Limburg

Eigenaren van vier campings in de buurt van de brand in Drenthe hebben besloten hun gasten elders onder te brengen. Dat hoefde nog niet op aandringen van de brandweer.

Boeren helpen mee de vlammen te bestrijden door met giertanks de grond nat te houden. Ook brandweerkorpsen van onder meer Groningen en Gelderland schieten te hulp in Wateren. De luchtmacht ondersteunt met blushelikopters.

Enkele wegen zijn afgesloten en een helikopter brengt de situatie in kaart. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeer grote brand die zich door de harde wind en de droogte snel uitbreidt. Het is onbekend hoe groot het gebied is waar de brand woedt.

Er kwamen veel toeschouwers op de brand af, die de hulpverleners in de weg liepen. De hulpdiensten vroegen iedereen uit de buurt te blijven. "Geef de hulpdiensten de ruimte om hun werk te kunnen doen", aldus de brandweer.

Limburg

Ook bij de Zuid-Limburgse plaatsen Born en Holtum woeden dinsdagmiddag een natuurbrand. Volgens een woordvoerster van de brandweer zijn naast de Zuid-Limburgse ook Noord-Limburgse brandweerkorpsen uit Venlo, Panningen, Stramproy en Roermond uitgerukt om te helpen bij het bestrijden van de brand.

Die woedt in velden en bosschages bij wegen in de buurt van autofabriek VDL Nedcar en een kasteel in Limbricht, aldus de woordvoerster. Automobilisten op de A2 hebben volgens de woordvoerster nog geen last van de rook, die richting Sittard-Geleen waait.

Vooralsnog is de brand geen bedreiging voor VDL Nedcar, aldus de woordvoerster. "Maar het is erg droog, we moeten zoveel mogelijk brandweerlieden ter plaatse zien te krijgen", zei ze.