In Delft doodgeschoten man is crimineel Karel Pronk

Pronk is nog behandeld door ambulancepersoneel, maar medische hulp mocht niet baten.

Op foto's is te zien dat de schietpartij vlak bij het koffiehuis in de straat heeft plaatsgevonden. Volgens getuigen is er meerdere keren geschoten. De schutter is voortvluchtig.

Pronk ontsnapte tot tweemaal toe met geweld uit een gevangenis, waarbij bewakingspersoneel werd gegijzeld. In 1991 werd hij veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Het motief voor die moord is duister gebleven.

In 2009 legde de rechter Pronk een celstraf van zes jaar op voor het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en het bezit van een wapenarsenaal. Een jaar eerder was Pronk in Spanje gearresteerd omdat hij een lading hasj in zijn auto vervoerde. Pronk zou de laatste jaren veel in Spanje hebben vertoefd.

Kuijpers was jarenlang de advocaat van Pronk. Hij toonde zich geschokt door het nieuws. Volgens de advocaat was Pronk al geruime tijd ''met pensioen".

Wapengeweld trof Delft de afgelopen maanden herhaaldelijk

Delft is de laatste maanden bij herhaling opgeschrikt door stevig wapengeweld. In mei werden een coffeeshop en een zonnestudio beschoten met een automatisch wapen.

Kort daarna ontplofte bij dezelfde coffeeshop een handgranaat, waarbij iemand gewond raakte. Zowel de coffeeshop als de zonnestudio werd op last van de burgemeester gesloten, al dan niet tijdelijk.

In juni werd vermoedelijk een automatisch wapen gebruikt bij een beschieting bij een sieradenwinkel en een horecazaak. Bij een garagebedrijf werd een explosief gevonden, dat door de Explosieven Opruimingsdienst tot ontploffing is gebracht. Ook de garage moest tijdelijk dicht.