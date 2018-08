Gevaarlijke stoffen vrijgekomen door zeer grote brand bij bedrijf in Venlo

Bij de brand is een lichte hoeveelheid zwaveldioxide gemeten. Eerder werd gemeld dat ook mierenzuur was vrijgekomen, maar dat blijkt toch niet het geval te zijn. Wie rook van de brand inademt, kan last krijgen van tranende ogen, ademhalingsproblemen en slikproblemen.

De melding van de brand aan de Groot-Bollerweg kwam om 2.30 uur binnen. Zes uur later was het vuur onder controle.

De brand woedt in zuurbaden die worden gebruikt om materialen in te reinigen. Het compartiment waarin de brand is uitgebroken, kan volgens de veiligheidsregio als verloren worden beschouwd. Inmiddels zijn er ook kleinere branden uitgebroken in nabijgelegen compartimenten.

De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur naar omliggende bedrijven overslaat. Het bedrijventerrein is afgesloten en de brandweer roept op niet naar het gebied te komen.

Omwonenden moeten ramen en deuren sluiten

Vanwege de brand is het luchtalarm in Venlo afgegaan en is een NL-Alert verstuurd. In het bericht wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en de automatische ventilatie uit te schakelen. De waarschuwing geldt voor een steeds kleiner gebied.

Inwoners rondom dit gebied krijgen het advies hun huis te ventileren. De gemeente Venlo heeft een informatienummer (14077) opengesteld voor mensen met vragen over de brand.

Scheepvaartverkeer op Maas weer mogelijk

Het scheepvaartverkeer op de nabijgelegen Maas mag sinds 8.30 uur weer varen. Het treinverkeer, dat eerder weer werd hervat, kan weer stoppen op station Blerick. Bussen van Arriva rijden nog steeds via een omweg.

Het coatingbedrijf ligt aan de Groot-Bollerweg. Vorig jaar juni explodeerde daar een vat met 1.000 liter salpeterzuur. Dat vloeide vervolgens over de bedrijfsvloer. Bij dit incident raakte niemand gewond.

