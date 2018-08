Gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij zeer grote brand bij bedrijf in Venlo

De brand woedt in zuurbaden die gebruikt worden om materialen in te reinigen. Het is volgens de brandweer niet duidelijk welke schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Omdat het redelijk windstil is, blijft de rook boven het industrieterrein hangen.

Vanwege de brand is het luchtalarm afgegaan in Venlo. Ook is er een NL-alert uitgegaan waarin wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en om de automatische ventilatie uit te schakelen.

De melding van de brand kwam om 2.30 uur binnen. Voor het blussen van de brand worden acht blusvoertuigen ingezet.

Het bedrijf ligt aan de Groot-Bollerweg. Vorig jaar juni explodeerde daar een vat met 1000 liter salpeterzuur, wat vervolgens over de bedrijfsvloer vloeide.

