Weerbericht: Opnieuw tropische temperaturen, kans op forse onweersbuien

Later op de dag ontstaan er stapelwolken. In de avond en nacht neemt vanuit het zuidwesten de kans op forse onweersbuien toe. De buien kunnen gepaard gaan met zware windstoten en lokaal kan in korte tijd veel water vallen.

Het all-time hitterecord in Nederland, de 38,6 graden die in 1944 in Warnsveld werd gemeten, houdt na vandaag waarschijnlijk wel stand. Maar in het zuiden en oosten van het land is een dikke 37 graden wel degelijk mogelijk.

Woensdag wordt een overgangsdag. Lokaal is er kans op een bui en is het wisselend bewolkt. De temperaturen liggen tussen de 24 en 29 graden.

Later in de week draait de wind naar het westen of zuidwesten en daarmee wordt geleidelijk minder warme lucht aangevoerd. De temperaturen liggen dan tussen de 20 en 25 graden. Zo nu en dan valt er dan ook een bui.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 27°C 20°C W 4 Donderdag 25°C 15°C W 3 Vrijdag 22°C 14°C W 4 Zaterdag 24°C 14°C ZW 4 Zondag 24°C 16°C ZW 3

RIVM waarschuwt voor smog

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwt dat heel Nederland dinsdag met smog te maken kan krijgen. In het zuiden van het land is er maandag al kans op smog door ozon.

Wie gevoelig is voor de verontreinigde lucht krijgt het advies binnen te blijven en geen zwaar lichamelijk werk te doen.

''De hoogste concentraties voor dinsdag worden in het oosten verwacht. Voor het hele land geldt dat de luchtkwaliteit 'slecht' kan zijn. Woensdag wordt het beter. De luchtkwaliteit is dan in het ongunstige geval 'onvoldoende', maar dus niet meer 'slecht''', aldus het RIVM.

Het weer op vakantie

Maandag trok de hete lucht die zich eerst boven Portugal en Spanje bevond, naar het westen en midden van Europa. De allerwarmste lucht trekt over Noordoost-Frankrijk naar Duitsland, maar ook Nederland krijgt een deel mee. Op de heetste plekken in Frankrijk en Duitsland wordt het 35 tot lokaal 40 graden.

In Scandinavië is het vriendelijk weer in Denemarken, met ook daar hoge temperaturen tot boven de 30 graden. In Zweden en Noorwegen is het minder warm, maar ook behoorlijk zonnig. Verder naar het noorden wordt het wel wisselvalliger, met een paar buien.

De Alpenlanden moeten rekening houden met verspreid een paar stevige buien met onweer, hoewel de dag vaak wel begint met behoorlijk wat zonneschijn. De temperatuur ligt tussen 25 en 30 graden in de dalen, vanaf 2.000 meter is het aangenaam met 15 tot 20 graden.

Het rustigste weer vinden we vooral in het midden en zuiden van Italië, in Spanje en Portugal, maar ook in Griekenland en Turkije.

Het is vrijwel overal droog en de temperaturen liggen op de meeste plaatsen tussen 30 en 35 graden, lokaal wordt het 40 graden. In het noorden van Italië is wel kans op een regen- of onweersbui, maar vooral in de Dolomieten.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

