Jongen gewond bij steekincident op stationsplein in Eindhoven

De politie kreeg rond 22.15 uur eerst een melding over een grote vechtpartij in het centrum van de stad. Niet veel later werd de gewonde jongen gevonden. Hij bleek te zijn gestoken en is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Ook is niet bekend hoe ernstig de verwondingen van de jongen zijn. De politie vraagt getuigen zich te melden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!