Centrum van Huizen tijdelijk afgesloten wegens uitslaande brand

Het gaat om een pand aan de Kerkstraat waar vier winkels in zitten. Rond 21.00 uur gaf de brandweer sein 'brand meester' en werd de afzetting van het centrum opgeheven.

Bij de brand kwam veel rook vrij, die bleef hangen in de omgeving. De gemeente vroeg mensen om de hulpdiensten alle ruimte te geven. Ook de toegangswegen naar het centrum zijn niet meer toegankelijk.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het om een pand gaat waar onder meer een snackbar en een modezaak in zitten. De brand is uitgebroken in het pand boven de snackbar. "De oorzaak is nog niet bekend. Er is een team aanwezig om dat te onderzoeken", aldus de woordvoerder.