Centrum van Huizen afgesloten wegens uitslaande brand

Het gaat om een pand aan de Kerkstraat waar vier winkels in zitten. De brandweer heeft opgeschaald naar een "zeer grote brand". Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

Bij de brand komt veel rook vrij, die blijft hangen in de omgeving. De gemeente vraagt mensen om de hulpdiensten alle ruimte te geven. Ook de toegangswegen naar het centrum zijn niet meer toegankelijk.

Er is een NL-alert verstuurd waarin wordt verzocht het centrum van de plaats te vermijden.

Een woordvoerder van de brandweer laat weten dat het om een pand gaat waar onder meer een snackbar en een modezaak in zitten. De brand is uitgebroken in het pand boven de snackbar. "De oorzaak is nog niet bekend. Er is inmiddels een team aanwezig om dat te onderzoeken", aldus de woordvoerder