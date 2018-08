Vier jongens niet vervolgd voor dood Valkenburger

De man viel daarbij, werd onwel en overleed later in het ziekenhuis. Uit het definitief sectierapport is gebleken dat de Limburger waarschijnlijk aan hartfalen is overleden en dat er geen direct verband is tussen de knokpartij en zijn dood.

Het Openbaar Ministerie heeft daarom besloten de vier jongens niet te vervolgen voor de dood van de man. De jongens waren destijds vijftien, zestien en zeventien jaar.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de man - gewapend met een stok - naar het viertal is gegaan, waarna een vechtpartij ontstond. Het OM heeft de jongens, hun ouders en de nabestaanden van de man op de hoogte gebracht van de beslissing.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!