Twaalf jaar cel in hoger beroep voor wurgen vriendin

Het hof acht het bewezen dat hij de vrouw in september 2013 heeft gewurgd in haar woning in de Charlotte de Bourbonstraat in Amsterdam West en daarna brand heeft gesticht in de woning, met het vermoedelijke doel om zijn sporen te wissen.

Het hof hekelde onder meer het feit dat de man zich niets heeft aangetrokken van de risico's voor omwonenden en zich louter heeft laten leiden door zijn eigenbelang.

Het arrest is een half jaar hoger dan het oordeel van de rechtbank in 2015. Toen kreeg de destijds 34-jarige man ook twaalf jaar cel opgelegd. De verdachte is ook veroordeeld voor het meenemen van de telefoon en het geld van zijn vriendin.

Het deels verkoolde lichaam van de vrouw werd op 25 september 2013 door de brandweer gevonden. Het slachtoffer en J. kenden elkaar uit de prostitutie en hadden al enige tijd een relatie, maar de vrouw deed eerder die maand melding bij de politie van mishandeling, verkrachting en diefstal.

Het hof had J. eigenlijk veertien jaar cel willen opleggen. Omdat de zaak lang heeft gesleept, pakte de straf anderhalf jaar lager uit.