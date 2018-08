Jaouad B. krijgt vier jaar cel voor schietpartij in Roosendaal

Zijn broer Hicham B. krijgt zes weken cel. Hij mishandelde Younes meteen na de schietpartij, vlak voor het politiebureau waar de neergeschoten man heen was gevlucht.

De mannen zouden ruzie hebben gehad, omdat Younes 30 kilo hash van een familielid van de broers zou hebben gestolen. Zelf zei Jaouad te hebben geschoten na talloze bedreigingen richting hem en zijn familie.

Het slachtoffer van de schietpartij wordt er zelf van verdacht het huis van Hicham B. in februari te hebben beschoten. Dit gebeurde nadat Hicham was vrijgelaten uit voorarrest.

Bij deze schietpartij zijn geen gewonden gevallen. Het gezin van de man was tijdens het incident thuis, maar bleef ongedeerd. Younes moet zich later voor deze schietpartij verantwoorden.

De Roosendaler werd pas in april in Antwerpen opgepakt, nadat hij een tijd voortvluchtig was geweest. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Younes zou in mei in een cel aan een andere gedetineerde hebben verteld dat hij op Hicham heeft geschoten.