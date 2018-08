Lichaam van vermiste man (31) gevonden in recreatieplas bij Zuid-Scharwoude

Het gaat om een 31-jarige man uit Alkmaar, laat de politie weten.

Zondagochtend is alarm geslagen toen de man in het water in Zuid-Scharwoude "in nood verkeerde". Volgens de politie was aanvankelijk niet zeker of zich inderdaad iemand in het water bevond. In de loop van de middag zijn echter spullen van de man, waaronder zijn fiets, in het gebied aangetroffen.

Zowel duikers van de brandweer als het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie hebben naar de drenkeling gezocht. Hierbij is ook een sonar ingezet.