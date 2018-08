Weerbericht: Tropisch warm in aanloop naar verwachte weersomslag

In de kustgebieden zorgt de wind van zee voor verkoeling, waardoor het kwik daar rond de 29 graden blijft steken. In het binnenland is de wind zuidelijker en kan het 34 graden worden. Het blijft wederom droog en de zon schijnt volop.

Dinsdag wordt het zelfs nog wat warmer en zal de temperatuur in het zuiden en oosten met gemak boven de 35 graden uitkomen. Het hitterecord in Nederland zal waarschijnlijk niet sneuvelen (38,6 graden in Warnsveld in 1944), maar een dikke 37 graden is heel goed mogelijk. Lokaal kan het op het eind van de dag wel gaan druppelen met kans op onweer.

Komende 5 dagen Max Min Wind Woensdag 26°C 20°C W 4 Donderdag 25°C 15°C W 3 Vrijdag 22°C 14°C W 4 Zaterdag 23°C 13°C ZW 4 Zondag 26°C 15°C ZW 3

Overgangsdag naar 'normale' temperaturen

Woensdag wordt echt een overgangsdag, zo is de verwachting. We nemen dan afscheid van de tropische waarden. Door een paar pittige buien wordt het iets koeler dan de dagen daarvoor. Toch kan het landinwaarts nog wel 25 tot 30 graden worden.

De wind draait dan naar het westen of zuidwesten en daarmee wordt geleidelijk minder warme lucht aangevoerd. Later in de week komen de maxima daarom tussen de 20 en 25 graden te liggen, wat normaal is voor de tijd van het jaar.

Er zal dan ook frequenter een bui gaan vallen. Die neerslag zal echter niet voldoende zijn om de droogte van de afgelopen weken weg te werken.

Het weer op vakantie

Een bel met zeer warme lucht trekt vanaf Portugal de komende dagen door Frankrijk, over de Benelux en Duitsland richting de Baltische staten. Daar worden de komende dagen hoge temperaturen verwacht. Op dinsdag of woensdag wordt het mogelijk zelfs 40 graden in sommige delen van Duitsland. Daarna trekt een storing West-Europa binnen en is er kans op stevige regen- en onweersbuien.

Ook in Scandinavië en in het Verenigd Koninkrijk is het wisselvallig met buien. Lokaal kan een klap onweer voorkomen en het is er koeler dan op andere plaatsen in Europa. In de Alpenlanden kunnen ook regen- en onweersbuien vallen. Bij hogere temperaturen zijn deze wel pittig van karakter.

Het rustige weer vinden we vooral in Spanje, Portugal, Griekenland en Turkije. Het is vrijwel overal droog en de temperaturen liggen op de meeste plaatsen tussen 30 en 35 graden. Lokaal wordt het 40 graden. Na het weekend houdt het zomerse weer aan.

