Kerncentrale Borssele buiten bedrijf voor uitgebreide inspectie na storing

De centrale wordt pas weer in bedrijf genomen als de inspectie heeft plaatsgevonden. Dat laat een woordvoerder van de Zeeuwse elektriciteitsproducent EPZ weten.

De storing vond plaats in het reactorbeveiligingssysteem, dat dubbel is uitgevoerd. In een ervan is een fractie van een seconde een storing geweest. Volgens de woordvoerder is de kerncentrale zodanig ontworpen dat deze automatisch naar een veilige toestand gaat. De oorzaak van de storing wordt nog onderzocht.

Doordat de kerncentrale nu uit bedrijf is, wordt er geen stroom geleverd aan het net. De omgeving, die volgens de woordvoerder absoluut geen gevaar heeft gelopen, merkt niks van de storing.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!