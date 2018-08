Temperatuur daalt in tweede helft komende week na tropisch begin

Zoals het er nu naar uitziet wordt woensdag een overgangsdag, meldt Weerplaza. Verspreid in het land kunnen die dag een paar pittige buien vallen. Afhankelijk van de buien kan het landinwaarts nog wel 25 tot 30 graden worden.

De wind draait naar het westen of zuidwesten en daarmee wordt geleidelijk minder warme lucht aangevoerd. Later in de week komen de maxima daarom tussen 20 en 25 graden te liggen en valt er zo nu en dan een bui. Die neerslag zal niet genoeg zijn om de droogte van de afgelopen weken weg te werken.

Maar voor de verkoeling zijn intrede doet, zijn er eerst nog zeker twee tropische dagen. Maandag liggen de temperaturen maximaal tussen 29 en 33 graden en dinsdag wordt het voor Nederlandse begrippen extreem warm.

Volgens Weerplaza houdt het all-time hitterecord in Nederland, de 38,6 graden die in 1944 in Warnsveld werd gemeten, wel stand, maar in het zuiden en oosten is een dikke 37 graden wel degelijk mogelijk.