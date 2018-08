Man (19) vast na schieten met paintballgeweer uit rijdende auto in Vlaardingen

De politie rukte uit nadat meerdere mensen zeiden dat er in de omgeving van de Bankasingel werd geschoten.

Volgens RTV Rijnmond werd omstanders "de stuipen op het lijf gejaagd" en droegen de agenten die ter plaatse kwamen kogelwerende vesten. Ook een politiehelikopter werd ingezet.

De politie kreeg de auto al snel in zicht. Het bleek dat een van de inzittenden net een nieuw paintballgeweer had gekocht. De man is opgepakt en het geweer is in beslag genomen.