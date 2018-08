Kerncentrale Borssele uitgeschakeld na elektronische storing

De oorzaak van de storing wordt onderzocht.

''Het is waarschijnlijk iets in de elektronica. Als er een afwijking is in bepaalde parameters van het beveiligingssysteem wordt de kerncentrale automatisch afgeschakeld'', aldus een woordvoerster. ''Dat is volgens de procedures gebeurd, de centrale staat nu stil."

Het stroombedrijf heeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) op de hoogte gebracht. Volgens de woordvoerster komen dit soort storingen weinig voor.

De centrale werd in oktober vorig jaar ook al een keer stilgelegd na een storing.