Slachtoffer fataal schietincident Amsterdam-Zuid is Kroatische crimineel

Het slachtoffer is Ivan Serdarusic, bevestigt de politie zaterdag na berichtgeving door Het Parool. Eerder werd bekendgemaakt dat de man een bekende was van de politie en justitie.

Serdarusic woonde volgens de Amsterdamse krant waarschijnlijk al sinds de jaren negentig in de hoofdstad. Hij zou deel uitmaken van een bende waarvan meerdere leden zijn geliquideerd en in zijn geboorteland "een fors aantal" bedrijven bezitten.

Met een van die bedrijven zou Serdarusic de campagne van een populistische burgemeester hebben bekostigd. De politicus werd later aangehouden op verdenking van corruptie en machtsmisbruik. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog.

Serdarusic werd beschoten in een restaurant

Serdarusic raakte maandagmiddag ernstig gewond toen hij in een restaurant werd beschoten. In de daaropvolgende nacht overleed hij aan zijn verwondingen. De politie is nog steeds op zoek naar de dader, die na het schietincident in de omgeving van het Museumplein is geweest.

Op zijn vermoedelijke vluchtroute zijn onder meer een beige hoed, een vuurwapen, een zwarte laptoptas, een handschoen en een wit-blauw kledingstuk aangetroffen. Voor de zoektocht heeft de politie een speurhond en een helikopter ingezet, maar ter hoogte van de Memlingstraat is de hond het spoor kwijtgeraakt.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!