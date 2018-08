Kind verdronken na val in vijver Den Haag

Het is onbekend of het slachtoffer een jongen of meisje was, meldt de politie aan NU.nl. De leeftijd van het kind is evenmin bekend.

Omstanders melden aan het AD dat het om een kind van ongeveer twee jaar oud ging. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen, is onduidelijk.

Het park ligt op ongeveer 4 kilometer afstand van het Malieveld. Er is daar ook een speeltuin voor kinderen.

