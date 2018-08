Inspectie onderzoekt hulp aan nabestaanden van in metro doodgestoken man

Op 24 juli werd al bekend dat de inspectie onderzoek gaat doen naar het justitiële traject van Philip O., de dader van het steekincident.

De man stak op 27 juli vorig jaar uit het niets een 38-jarige man dood in een metro in Amsterdam. Achteraf bleek dat O. al vele malen met justitie in aanraking was gekomen.

Ondanks verontrustende signalen mocht hij toch op onbegeleid verlof uit de psychiatrische afdeling van het AMC.

Slachtofferhulp als onvoldoende ervaren

Vrijdag publiceerde justitie een plan van aanpak (pdf) en daaruit blijkt dat nabestaanden de geboden slachtofferzorg als onvoldoende hebben ervaren.

Een woordvoerder van justitie kan niet vertellen welke signalen dit zijn, maar zegt dat de inspectie met de nabestaanden in gesprek zal gaan. Daarnaast zal worden gesproken met de instanties die bij de slachtofferhulp betrokken waren.

Inspectie wil meer weten over bejegening

Dit zijn het Openbaar Ministerie (OM), de politie, Slachtofferhulp Nederland en Schadefonds Geweldsmisdrijven. De inspectie wil met name weten hoe de geboden slachtofferzorg eruitzag. "Het gaat om de wijze waarop de slachtoffers hun rechten hebben kunnen uitoefenen en hoe zij zijn bejegend", valt te lezen in het plan van aanpak.

Het onderzoek richt zich op welke wijze de instanties betrokken waren bij de hulp, welke acties zij hebben ondernomen en de onderlinge samenwerking. De inspectie kijkt naar de periode vanaf 27 juli tot aan 18 mei, twee weken na de uitspraak. O. kreeg vijf jaar cel en tbs opgelegd.

De advocaat van de nabestaanden, Richard Korver, zegt pas op een later moment een toelichting te kunnen geven.

O. kwam al op zijn zestiende in aanraking met justitie

De man kwam op zestienjarige leeftijd al in aanraking met justitie, omdat hij een jongen had neergestoken. Hij werd in 2007 veroordeeld tot jeugd-tbs, maar ontliep deze straf door naar het buitenland te vluchten.

In de zomer van 2015 keerde hij gedwongen terug naar Nederland vanuit Engeland, waar hij onder meer betrokken was bij een steekincident. Hij werd bij terugkomst in Nederland echter niet vastgezet en enkele maanden later pleegde hij een gewapende overval.

Hij kreeg in 2016 een straf van twee jaar, maar hij ontliep de jeugd-tbs die hij nog moest uitzitten. Uit een reconstructie van AT5 en de Volkskrant bleek dat de rechter bij het uitspreken van de straf niet over de volledige justitiële documentatie beschikte.

O. mocht niet op psychiatrische afdeling AMC verblijven

Dat was een reden voor de inspectie om met alle betrokken instanties in gesprek te gaan en uit te zoeken wat er was misgegaan.

"Het gaat hierbij om de wijze waarop de strafrechtelijke beslissingen ten uitvoer zijn gelegd en hoe justitiële instanties zijn omgegaan met de problematiek van betrokkene met het oog op beperking van het risico op recidive."

Eerder heeft een commissie, die door het AMC was gevraagd om onderzoek te doen, al geconcludeerd dat O. nooit op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis had mogen verblijven.