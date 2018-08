Gemeente Rotterdam overweegt twee straten rookvrij te maken

"Vanuit gezondheidsoverwegingen staat de gemeente welwillend en positief tegenover het idee", aldus een woordvoerder. "Uiteraard moeten hierbij ook allerlei andere aspecten bekeken worden, er is dus nog geen besluit over genomen."

De gemeente laat weten dat er de komende tijd gesprekken met de betrokken partijen plaatsvinden. Na de zomer wordt er meer duidelijkheid verwacht.

Het AD meldde vrijdagochtend dat de instellingen het plan hebben om een grote rookvrije zone te creëren op de Zimmermanweg, de Wytemaweg en de hoek van Museumpark. Ze willen voorkomen dat rokers die bij het ene gebouw weg worden gestuurd, hun sigaret op het terrein van het andere gebouw opsteken.

Steun van burgemeester Aboutaleb nodig

Er is een brief naar burgemeester Ahmed Aboutaleb verstuurd om het plan toe te lichten. "We kunnen het roken op onze eigen terreinen beperken, maar voor regels en handhaving in de openbare ruimte hebben we de steun van de burgemeester hard nodig", zegt Ahmet Olgun van de Hogeschool Rotterdam.

Het Erasmus MC laat weten dat het plan zich nog in een vroeg stadium bevindt en dat er nog geen uitspraken over de vormgeving van het plan gedaan kunnen worden.

Op het terrein van Hogeschool Rotterdam geldt na de zomervakantie al een algeheel rookverbod. Het Erasmus MC en het gymnasium wachten op het besluit van de gemeente.