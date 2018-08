Kopstuk Eindhovense drugsbende staat nu ook op lijst Interpol

Van der Sommen verblijft mogelijk in Barcelona of aan de zuidkust, in de omgeving van Málaga en Marbella.

De man is volgens politie en justitie de spil in een groot internationaal drugsnetwerk. In mei vorig jaar veroordeelde de rechter hem bij verstek tot negen jaar cel voor drugshandel, witwassen en mishandeling. De man is al sinds 2014 op de vlucht voor de politie.

Vorige week zetten politie en Openbaar Ministerie de verdwenen drugsdealer met naam, toenaam en foto op de Nationale Opsporingslijst. Naar aanleiding daarvan kwamen enkele tips binnen, maar de Brabander is nog steeds niet gevonden.

Nederlanders in Spanje die sites op internet bezoeken, kunnen vanaf vrijdag ook een advertentie met een foto van Van der Sommen te zien krijgen.

