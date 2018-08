Rotterdamse Syriëganger (22) met baby blijft nog negentig dagen vastzitten

De raadkamer van de Rotterdamse rechtbank heeft vrijdag bepaald dat de 22-jarige Melis A. langer moet vastzitten. Ze wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het voorbereiden van terroristische daden.

A. moet op 17 oktober voor het eerst voor de rechter verschijnen. Het gaat dan om een niet-inhoudelijke zitting.

De vrouw arriveerde ruim twee weken geleden met haar zoon op een vlucht vanuit Erbil, in het noorden van Irak. Het kind is momenteel bij een pleeggezin ondergebracht en wordt ook medisch onderzocht, omdat er vermoedens zijn dat hij tbc heeft. Daarna gaat hij waarschijnlijk naar A.'s ouders.

Vrouw is vermoedelijk sterk geradicaliseerd

A. is ongeveer twee jaar geleden naar Syrië gereisd. Justitie vermoedt dat ze sterk geradicaliseerd is. Haar advocaat liet eerder al weten dat ze naïef was en haar Nederlandse partner, die inmiddels gesneuveld is, achterna gereisd was.

Haar vader deed na haar vertrek in 2016 aangifte van vermissing. Toen zijn dochter in een opvangkamp terechtkwam, is hij haar en zijn kleinzoon gaan halen. Met z'n drieën vertrokken ze naar Erbil, waar ze zich bij het Nederlandse consulaat meldden.

In Erbil hebben ze alle drie een tijd gevangengezeten voor ze op het vliegtuig naar Nederland gezet werden.

