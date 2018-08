Politie zoekt nieuwe getuigen schietpartij in Amsterdam-Zuid

Het slachtoffer van het schietincident is in de nacht van maandag op dinsdag aan zijn verwondingen overleden. De dader heeft maandagmiddag rond 14.30 uur in een horecagelegenheid op de 62-jarige man geschoten en is daarna naar buiten gerend.

Vermoedelijk is de man daarna gevlucht via de Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat en Memlingstraan; allemaal straten in het voormalige stadsdeel Oud-Zuid. Uit aanvullend onderzoek is gebleken dat hij zich rond 15.00 uur ook in de omgeving van het Museumplein heeft bevonden.

Op zijn vermoedelijke vluchtroute zijn onder meer een beige hoed, een vuurwapen, een zwarte laptoptas, een handschoen en een wit-blauw kledingstuk aangetroffen. Voor de zoektocht heeft de politie een speurhond en een helikopter ingezet, maar ter hoogte van de Memlingstraat is de hond het spoor kwijtgeraakt.

Verdachte droeg witte kleding en was 1,60 meter lang

De politie is op zoek naar mensen die zich ten tijde van het schietincident in of buiten de horecagelegenheid aan de Beethovenstraat bevonden. Ook vragen zij getuigen die de verdachte maandagmiddag wellicht op het Museumplein of maandagochtend in de omgeving van de Apollolaan en de Beethovenstraat gezien hebben, zich te melden.

De verdachte droeg die dag een witte sportbroek, met een strak wit T-shirt en een gouden schakelketting. De man is ongeveer 1,60 tot 1,65 meter lang, heeft een zongebruinde huiskleur, een gladgeschoren kaal hoofd en een breed en gespierd postuur.

