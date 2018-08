Aantal waarschuwingen voor blauwalg in zwemwater neemt toe

Dat meldt de NOS vrijdag op basis van meerjarencijfers van provincies.

De aanhoudende warmte zorgt voor een extra harde groei van blauwalg. "Daar is vaak weinig tegen te doen. We proberen het aantal voedingsstoffen voor blauwalg in water te verminderen, maar dat lost de structurele problemen niet op", zegt Hans Ruiter van Rijkswaterstaat tegen de NOS.

Waterschappen zien de problemen met de waterkwaliteit in deze hete en droge zomer groeien. Sinds vorige week is het aantal waterschappen met waterkwaliteitsproblemen verdubbeld. Het gaat met name om vissterfte. Rijkwaterstaat kan niet voorspellen of de toename van vervuild water de komende jaren aanhoudt.

De afgelopen weken is op verschillende plekken in Nederland blauwalg geconstateerd. De bacterie kan tot maag- en darmklachten en irritaties aan ogen en huid leiden.

Water krijgt lichte visgeur

De kans op blauwalg en andere ongemakken als zwemmersjeuk (veroorzaakt door larven die de huid binnendringen) neemt toe naarmate de temperatuur stijgt. In Nederland worden 630 recreatieplassen en grote meren regelmatig gecontroleerd.

Blauwalg is te herkennen als een kolonie groene bolletjes of vlokjes die in het water zweven. Het water krijgt er een lichte visgeur door. Wanneer de blauwalg meer ontwikkeld is, verandert die in een verfachtige laag die op een groene soep lijkt en wordt de vislucht sterker. Blauwalg in een vergevorderd stadium laat wit of blauw schuim zien en ruikt naar rottende planten.