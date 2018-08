Weerbericht: Zonnig en heet

Het wordt dus bijna overal tropisch warm en voor de echte hitte moet je in het zuidoosten van het land zijn. Daar wordt vandaag met gemak de 35 graden gehaald.

Voor de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg is het Nationale Hitteplan van het RIVM van kracht. In overeenstemming daarmee is voor de betreffende provincies code geel wegens aanhoudende hitte van kracht.

Verder houdt de droogte aan en waait er een licht briesje. Een zwakke tot matige noordelijke wind, windkracht 2 of 3.

Het weekend wordt ook zonovergoten maar iets kouder met zaterdag rond de 29 graden en zondag 'slechts' 25 graden. Daarna vindt de thermometer de weg weer omhoog en is er opnieuw kans op (extreme) hitte.

Komende 5 dagen Max Min Wind Zaterdag 29°C 18°C N 3 Zondag 25°C 16°C N 4 Maandag 29°C 12°C ZO 2 Dinsdag 31°C 16°C ZO 3 Woensdag 31°C 19°C ZW 3

Het weer op vakantie

De komende dagen blijft het onstabiel weer in de Alpenlanden, Italië, de Balkanlanden en Griekenland. Hier ontstaan er vooral in de middag en avond buien. Bij deze buien is kans op onweer en hagel, lokaal kan ook wateroverlast ontstaan door veel regen in korte tijd. Het is er wel vaak tropisch warm met temperaturen tussen 30 en 35 graden.

In veel plaatsen in West- en Zuidwest-Europa is het weer stabieler. In de Benelux, grote delen van Frankrijk en Duitsland is het droog met vrij veel ruimte voor de zon. Op veel plaatsen in deze landen wordt het 28 tot 35 graden. In delen van Spanje en Portugal kan het extreem warm worden met 40 tot 47 graden.

In Ierland, Schotland en in een groot deel van Scandinavië is het wisselvalliger en wat minder warm. Er komen buien voor en de temperaturen liggen meestal tussen 20 en 25 graden. Lokaal is het wel zomers warm met 25 tot 30 graden.

