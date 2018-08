'Slachtoffers drama Pinkpop niet meer in levensgevaar'

"Er is geen sprake meer van een levensbedreigende situatie. Die fase is gelukkig voorbij", zegt de advocaat tegen de regionale nieuwszender.

Een man uit Heerlen reed na afloop van het festival een groep mensen aan die bij een van de festivalcampings op de Mensheggerweg zat. Er viel één dode. Drie anderen raakten toen zwaargewond.

De bestuurder van het voertuig reed aanvankelijk door, maar werd later die dag aangehouden in Amsterdam. Hij zegt de slachtoffers niet gezien te hebben. De advocaat zegt dat S. volledig aan het strafrechtelijk onderzoek heeft meegewerkt en volledige openheid van zaken heeft gegeven.

Na de aanrijding was S. naar eigen zeggen in shock en is hij in een waas naar huis gereden. Hij kan zich niets herinneren van wat er is gebeurd.

Wel betreurde S. achteraf dat hij niet gestopt was. Toen hij weer bij zinnen was, heeft hij zich vrijwillig bij de politie gemeld.