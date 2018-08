Celstraffen van vijf en zeven jaar voor drie Rotterdamse Syriëgangers

De 32-jarige Syriëganger Mohamed R., anderhalf jaar geleden aangehouden in Spanje, kreeg de zwaarste straf opgelegd door de rechtbank in Rotterdam.

Houssaine Z. en Saad C., beiden 29 jaar oud, zijn tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. Zij stonden op de Nederlandse terrorismelijst en hadden zich in Turkije bij het consulaat gemeld. In februari van dit jaar werden ze naar Nederland gebracht en direct op Schiphol aangehouden.

De drie mannen hebben tussen eind 2015 en medio vorig jaar aan de gewapende strijd in Syrië deelgenomen, bij de aan Al Qaeda gelieerde organisatie Jabhat Al Nusra. Het is niet duidelijk geworden wat ze daar gedaan zouden hebben en in hoeverre ze als strijder actief waren.

R. gebruikte het paspoort van zijn broer om naar Spanje te vliegen. De rechtbank noemt zijn reis "verontrustend". Het Openbaar Ministerie liet twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak weten dat hij twee vliegtickets naar Barcelona en Düsseldorf had gekocht vanuit Turkije. Zelf vloog hij naar Spanje, zijn bagage ging naar Duitsland.

"Bij zo'n reisbeweging gaan bij mij alle alarmbellen af. Waarom is R. teruggekeerd? Een zorgelijk antwoord lijkt in de rede te liggen", aldus de officier van justitie.

Zwijgende C. zou dochtertje in Syrië hebben

De drie ontkenden alle strafbare feiten en zwegen verder. R. zegt dat hij nooit in het strijdgebied geweest is en dat hij de andere twee mannen niet kent. Uit telefoongegevens bleek echter dat R. en Z. kort voor hun vertrek tientallen keren contact met elkaar gehad hebben.

De voormalige buurjongens Z. en C. hebben niet willen vertellen wat ze in Syrië deden. C. zou een dochtertje in Syrië hebben. Er circuleren foto's van hem met een baby in zijn armen. Ook daar weigerde hij iets over te vertellen.

