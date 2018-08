Officieel landelijk watertekort, drinkwater niet in gevaar

Ook de veiligheid van de dijken en de energievoorziening zijn niet in het geding, zo maakte het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat donderdag bekend na overleg met de waterschappen, de drinkwaterbedrijven, de provincies, het KNMI en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Vanwege het tekort wordt de waterverdeling gecoördineerd door het Managementteam Watertekorten (MWT).

Er is meer vraag naar water dan dat er aan regen valt en via rivieren ons land binnenstroomt. Het watertekort heeft met name effect op de landbouw, natuur, scheepvaart en industrie.

De drinkwatervoorraden zijn goed genoeg gevuld, laat Arjen Frentz van de Vereniging Waterbedrijven in Nederland weten. Het drinkwater komt volgens Frentz pas in gevaar als het nog een aantal jaar zo droog blijft.

De beste bestrijding tegen de droogte is simpelweg regenval. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en Frankrijk.

De dijken worden met deze temperaturen extra in de gaten gehouden. De controles gaan dag en nacht door.

Er zijn al sproeiverboden ingesteld in het zuiden en oosten van Nederland en daar komen verboden in het westen en noorden bij. Dat geldt niet voor het sproeien van de tuin, want dat is drinkwater. Wel wordt erop aangedrongen om hier zo zuinig mogelijk mee om te gaan.

Problemen

De natuur en waterkwaliteit staan door de droogte onder druk, meldt het ministerie. Er is sprake van vissterfte en blauwalg steekt de kop op.

Schepen kunnen door de droogte minder diep in het water liggen en worden dus minder zwaar beladen. Daarnaast zijn er bij meerdere sluizen in Nederland wachttijden, omdat de sluis eerst helemaal vol moet zijn voor er geschut wordt.

De industrie mag in sommige gevallen het koelwater niet lozen, zodat het watertemperatuur niet te warm wordt.

Er wordt voor de landbouw gekeken om de uitrijperiode van mest te verlengen. Daardoor hebben de gewassen wat langer de tijd om te groeien.

Boeren hoeven niet te rekenen op een financiële tegemoetkoming van de overheid. Droogte is voor de landbouw een bedrijfsrisico waarvoor je je kunt verzekeren, laat het ministerie van Landbouw weten.

Droogte

Sinds mei zijn meerdere droogte- en warmterecords gebroken. Er is sinds deze week zelfs mogelijk sprake van een tweede hittegolf.

Er is sprake van een landelijke hittegolf als het in het Utrechtse De Bilt vijf dagen achtereen minimaal 25 graden is. Van die vijf dagen moet ook drie dagen minimaal de 30 graden worden bereikt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloot vorige week vanwege het aanhoudende warme weer het nationale hitteplan in te stellen.

Op donderdag geldt het hitteplan voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Drenthe.

Ouderen, mensen in zorginstellingen, jonge kinderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht zijn extra kwetsbaar met hoge temperaturen, meldt het RIVM. Zij moeten extra opletten voor uitdroging en oververhitting. Hen wordt geadviseerd om koel te blijven en genoeg te drinken.