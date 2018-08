Hitteplan vanwege hoge temperaturen voor meerdere provincies actief

Volgens het KNMI kan de temperatuur in de genoemde provincies tot 35 graden stijgen. Het weerinstituut heeft daarom code geel afgegeven. Ook 's nachts ligt de temperatuur hoog met zo'n 20 graden.

Kwetsbare mensen zijn volgens het RIVM ouderen, mensen in zorginstellingen, jonge kinderen, chronisch zieken en mensen met overgewicht. Zij moeten extra alert op uitdroging en oververhitting zijn. Ook raadt het gezondheidsinstituut aan de lichamelijke inspanning op het warmste moment van de dag te beperken.

Kinderen spelen in een weiland vanwege de hoge temperaturen. (Foto: ANP)

Langste hittegolf ooit in Nederland

Het zuiden en oosten van Nederland hebben ondertussen te maken met de langste hittegolf die ooit in Nederland gemeten is. Het is in dat deel van Nederland al 22 dagen achter elkaar warmer dan 25 graden Celsius en regelmatig ook rond of boven de 30 graden Celsius, aldus Weeronline donderdag.

Donderdag wordt het record uit 1994 geëvenaard. Toen was het in het Limburgse Arcen van 10 tot en met 31 juli heet. Nu is het einde van de reeks warme en tropische dagen nog niet in zicht, dus het staat volgens Weeronline vast dat er vanaf vrijdag een nieuw record staat.

De hittegolf begon op 12 juli in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Twente. Een groot deel van dat gebied is ook het droogste van Nederland.

In het midden en westen van Nederland was de hittegolf zaterdag voorbij, omdat toen de 25 graden Celsius niet meer werd gehaald in De Bilt. Gezien de weersverwachting is daar mogelijk een tweede hittegolf op komst. Dat is eerder alleen in 1941 en 2006 gebeurd, zegt het weerbureau.

Geen gevaar voor stroomvoorziening

De landelijke netbeheerder TenneT verwacht geen problemen met de stroomverziening vanwege de droogte en hitte. Tijdens de hittegolf van 2003 moest de beheerder nog een waarschuwing geven voor mogelijke beperkingen in de stroomproductie door het weer.

Dat jaar stonden nog veel elektriciteitscentrales aan de grote rivieren. De centrales loosden koelwater op de rivieren, maar daardoor kwam de temperatuur van het laagstaande rivierwater tegen een voor natuur en milieu kritische grens aan. Het stroomverbruik is toen uiteindelijk niet aan banden gelegd, zoals daarvoor in 1994 wel gebeurde.

Nu staan de nieuwste en grootste elektriciteitscentrales aan zee. Daarnaast zorgen zon en wind tegenwoordig voor een flinke stroomvoorraad. Bovendien kan de netbeheerder door internationale afspraken stroom 'lenen' in Duitsland, Noorwegen of Engeland, als het nodig zou zijn.

"Het elektriciteitsverbruik is trouwens erg laag op dit moment in Nederland. Het is vakantietijd, maar we denken ook dat de mensen 's avonds laat veel buiten zitten. Ze kijken minder tv en doen de lampen niet aan", aldus TenneT.