'Productie harddrug crystal meth neemt toe in Nederland'

"Een aantal jaar geleden zagen we het vrijwel niet", zegt een politiewoordvoerder tegen NRC. Volgens een betrokken opsporingsambtenaar wordt 2018 als "kantelpunt" in de productie van meth gezien. Eerder ging het vooral om xtc, speed en cocaïne.

De afgelopen maanden zijn er meerdere laboratoria opgerold die gericht waren op de productie van crystal meth. In Zuidlaren, Lunteren, Oss en Weert maakte de politie een einde aan de productie. In sommige van die gevallen werd voor duizenden kilo's en liters aan grondstoffen die voor de productie van crystal meth gebruikt worden gevonden.

NRC schrijft dat er ook een toename in het dumpen van het van methproductie afkomstige drugsafval is. Half april werden in afvalcontainers in Tilburg vijftig vaten met drugsafval gevonden. Eén persoon raakte onwel door de sterke chemische dampen.

Vorige week werd er in een Rotterdamse woning ruim 13 kilo van de drug aangetroffen. De lading heeft een straatwaarde van ruim 2 miljoen euro. De politie hield de woning in de gaten omdat er niemand op het adres ingeschreven stond, maar er wel geregeld personen met grote tassen in en uit de woning liepen.

Effecten

Crystal meth geldt als een van de sterkste harddrugs. Het is methamfetamine in kristalvorm en kan geslikt, gerookt, gesnoven en gespoten worden. De effecten houden lang aan, bij roken zelfs tot 24 uur.

Volgens verslavingszorginstelling Jellinek is het gebruik van crystal meth riskant, omdat het tot blijvende hersenschade kan leiden en gebruikers snel verslaafd kunnen raken. Het gebruik in Nederland lijkt mee te vallen.

