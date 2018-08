Weerbericht: Tropische dag zonder druppel regen

Ook deze donderdag begint met wat sluierige mist, maar die trekt snel weg. De zon schijnt volop en later ontstaan wederom wat stapelwolken. Er waait een zwakke tot matige noordelijke wind, met windkracht 2 of 3.

In het noorden is het daardoor iets 'koeler' met 26 tot 28 graden. In andere delen van het land gaat het kwik flink stijgen en tropische temperaturen bereiken, ver boven de 30 graden.

Vrijdag volgt nog een tropische dag met temperaturen rond en boven de 30 graden. Als donderdag en vrijdag de grens van 30 graden wordt gepasseerd, is er sprake van een tweede landelijke hittegolf. Afgelopen maandag was het al warmer dan 30 graden in De Bilt.

Om van een landelijke hittegolf te kunnen spreken, moet het in De Bilt vijf dagen achtereen minimaal 25 graden worden. Van die vijf dagen moet ook nog eens drie dagen minimaal de 30 graden worden bereikt.

Ook zaterdag kan het warmer dan 30 graden worden. Vanaf het weekend gaan de temperaturen iets omlaag, om dinsdag weer de 30 aan te tikken.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 32°C 17°C N 3 Zaterdag 29°C 18°C N 3 Zondag 25°C 16°C N 4 Maandag 26°C 13°C NW 3 Dinsdag 31°C 14°C ZO 2

Het weer op vakantie

De komende dagen zien we een eenduidig patroon in Europa. Dagelijks leeft de buiigheid in de loop van de dag sterk op in het Alpengebied, Italië, de Balkanlanden en in Griekenland. Bij die buien is er kans op onweer en hagel, lokaal kan ook wateroverlast ontstaan door veel regen in korte tijd. Ondanks de buien liggen de maxima in deze gebieden, afhankelijk van de hoogte waarop je je bevindt, tussen 25 en 35 graden.

Op veel plaatsen in West- en Zuidwest-Europa is het mooier en stabieler weer. In de Benelux, grote delen van Frankrijk en Duitsland is het droog met vrij veel ruimte voor de zon. Op veel plaatsen in deze landen wordt het 28 tot 35 graden. In sommige delen van Spanje en Portugal kan het zelfs 40 tot 47 graden worden.

Wat koeler en wisselvalliger weer zien we vooral in Ierland, Schotland en in een groot deel van Scandinavië. Er komen buien voor en de temperaturen liggen meestal tussen 20 en 25 graden. Lokaal is het wel zomers warm met 25 tot 30 graden.

