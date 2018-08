Ruim tweehonderd meer branden in juli dan jaar ervoor

In juli waren medewerkers van de stichting betrokken bij 778 klussen, ruim 200 meer dan in juli 2017. Het aantal branden lag in juli zelfs hoger dan in de maand januari, waarin normaal gesproken de piek ligt.

Hoewel de stichting nog moet analyseren of de hitte daadwerkelijk een rol heeft gespeeld bij de stijging, zijn daar wel sterke vermoedens over. ''Bij hitte en droogte leiden vonkjes nu eenmaal sneller tot een brand", zegt een woordvoerder.

"Verder zou het kunnen komen doordat apparaten vaker oververhit raken. Mogelijk speelt ook mee dat meer mensen barbecueën, ook een potentieel brandgevaarlijke bezigheid", aldus de woordvoerder.

Stijging

De stichting, die ook ingezet wordt bij de afhandeling van storm- of waterschade, spreekt verder ook van opvallende cijfers in de eerste zeven maanden van het hele jaar.

Hulp werd in deze periode in 5.055 gevallen ingeroepen, een stijging van 14 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Ook is er sprake van een forse stijging van miljoenenschades, zeer grote branden, branden met asbest en waterschades.

Volgens de woordvoerder ligt de verklaring hiervoor in de maanden januari, maart en mei. ''In die maanden was er sprake van storm of behoorlijke hoosbuien. Als stormschade zorgt voor een boom op een huis, worden wij opgeroepen om het op te lossen. Onze coördinatoren huren dan bijvoorbeeld een lokale aannemer in om de boom weg te halen."