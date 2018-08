Drugs vermoedelijk oorzaak van dodelijke explosie en brand in Arnhemse flat

Volgens de politie lijkt het erop dat in de woning aan de Daphnestraat drugs zijn verwerkt. Bij dit proces zijn chemische stoffen vrijgekomen, die uiteindelijk de explosie hebben veroorzaakt.

Na de explosie en brand kwamen drie mannen uit de woning. Een van hen werd door omwonenden onder de douche gezet, een ander rende naar een sloot. Een derde man werd later in de omgeving gevonden, nadat uit getuigenverklaringen bleek dat er nog een slachtoffer was.

Twee mannen overleden dinsdagochtend aan hun verwondingen. Het gaat onder andere om de 33-jarige bewoner. De identiteit van de twee anderen is nog niet vastgesteld. De politie vermoedt dat ze niet uit Nederland komen en verwacht om die reden dat het nog lang gaat duren voordat hun identiteit bekend is.

Drugs

In de woning is een grote hoeveelheid drugs aangetroffen. De politie sprak dinsdag al van verdachte omstandigheden en liet weten sporen van drugs te hebben gevonden. Het pand stond bij de politie niet bekend in verband met drugscriminaliteit.

De bewakingseenheid van de politie werd tijdelijk ingezet om het pand te bewaken. Nu het onderzoek in en om de woning is afgerond, zijn de drugs verwijderd. Het appartement is inmiddels vrijgegeven.

Voor het onderzoek zijn twee auto's in beslag genomen. Deze behoren vermoedelijk toe tot twee van de slacfhtoffers. De gewonde man ligt woensdag nog met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Vanwege zijn medische toestand heeft de politie hem nog niet kunnen spreken.

