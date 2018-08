Grote kans op tweede landelijke hittegolf in week tijd

Om van een landelijke hittegolf te kunnen spreken, moet het in De Bilt vijf dagen achtereen minimaal 25 graden worden. Van die vijf dagen moet het ook nog eens drie dagen minimaal de 30 graden worden bereikt.

Volgens de gegevens van het KNMI kwam de temperatuur maandag al boven de 30 graden uit en was die dinsdag en woensdag ook minimaal 25 graden. Als het donderdag en vrijdag in De Bilt minstens 30 graden wordt, is er sprake van een tweede landelijke hittegolf.

"Donderdag gaat de temperatuur weer omhoog en die blijft ook vrijdag en zaterdag hoog", aldus een woordvoerder van het KNMI. Weerplaza schat de kans op de tweede landelijke hittegolf op 40 procent.

De hoge temperaturen houden in ieder geval een week aan, zegt de woordvoerder van het KNMI. "Tot volgende week woensdag blijft het warm met zomerse en tropische dagen. Daarna wordt het weerbeeld onzekerder."

50 graden

Ook voor de rest van West-Europa worden hoge temperaturen verwacht. In Spanje en Portugal laten weermodellen zien dat het 50 graden zou kunnen worden.

"Dat is de voorspelling van een Amerikaans weermodel", zegt een woordvoerder van Weerplaza. "Volgens het Europese weermodel wordt het lokaal 46 graden. De Portugese nationale weerdienst stelt op dit moment dat het lokaal 47 graden kan worden."

Record

Door die hoge temperaturen zou het Europese temperatuurrecord kunnen sneuvelen. Het record is op dit moment de 48 graden die op 10 juli 1977 is gemeten in de Griekse hoofdstad Athene. Het record voor het Iberisch schiereiland staat op 47,4 graden. Die temperatuur werd daar op 1 augustus 2003 gemeten.

Tot welke hoogte de temperatuur in Nederland reikt, is afhankelijk van de verspreiding van hete lucht uit Afrika. De warme lucht die in Portugal tot zeer hoge temperaturen zal leiden, stroomt ook richting West-Europa.

Het is nog niet zeker of de warmste lucht ook richting Nederland zal stromen. "Dat kan ook richting Duitsland of het Verenigd Koninkrijk zijn", aldus de woordvoerder van Weerplaza.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 32°C 17°C N 3 Zaterdag 29°C 18°C N 3 Zondag 25°C 16°C N 4 Maandag 26°C 13°C NW 3 Dinsdag 31°C 14°C ZO 2

