Getuige: 'Sjonny W. wilde moord op Sabrina Oosterbeek bekennen'

Dat is woensdag duidelijk geworden tijdens de vierde pro-formazitting in de zaak rondom de moorden op drie prostituees die in Amsterdam actief waren.

Het Openbaar Ministerie (OM) vermoedt dat de man Oosterbeek heeft vermoord en haar lichaam heeft laten verdwijnen. De vrouw wordt ondanks diverse zoekpogingen nog altijd vermist.

De nieuwe getuige zegt dat W. heeft verteld waar hij het lichaam van Oosterbeek heeft verborgen. In eerste instantie zou W. een plek bij de A9 in Amsterdam-Zuidoost hebben genoemd en later de rivier de Vecht. Het is onduidelijk of op deze plekken naar het lichaam van Oosterbeek is gezocht.

W. zou hebben toegegeven in totaal vier moorden te hebben gepleegd. Het vierde slachtoffer zou met een vriendin van W. bevriend zijn geweest. De getuige zegt bereid te zijn dit onder ede te verklaren. Hij zit op dit moment vast in Noorwegen.

Aanhouding

De 45-jarige Amsterdammer werd in juni vorig jaar aangehouden in verband met de verdwijning van Oosterbeek drie maanden daarvoor.

De zwaar verslaafde Oosterbeek is voor het laatst levend gezien op camerabeelden die in de nacht van 7 op 8 maart in Amsterdam zijn gemaakt. Zij verliet op dat moment haar woning. W. had af en toe betaalde seks met de vrouw.

Uit telefoongegevens bleek dat hij in de nacht van haar verdwijning belde met Oosterbeek. Ook is op camerabeelden te zien dat hij op diezelfde nacht haar fiets heeft verplaatst.

Verontwaardigd

De advocaat van W., Maarten Pijnenburg, is verontwaardigd. De verklaring van de medegedetineerde stamt al uit december 2017 en januari 2018, maar is pas in juli overhandigd aan de verdediging.

De advocaat zegt dat de nieuwe getuige een belang heeft om belastende verklaringen af te leggen. Hij zou in ruil hiervoor een beloning krijgen.

Pijnenburg krijgt van de rechtbank de gelegenheid de man zelf te ondervragen.

Tweede getuige

De man is de tweede getuige die zegt dat W. iets over betrokkenheid bij de dood van Oosterbeek heeft gezegd. Volgens de eerste getuige, eveneens een medegedetineerde, beweert W. dat hij haar lichaam heeft laten verdwijnen.

Pijnenburg zegt woensdag dat deze man de Gaasperplas heeft aangewezen als de plek waar het lichaam van Oosterbeek is achtergelaten. Hier is wel gezocht, maar niks gevonden. "De getuigen spreken elkaar dus tegen", aldus de advocaat. "Beide versies kunnen niet waar zijn."

Het OM heeft W. opnieuw verhoord en met deze informatie geconfronteerd. W. zegt nog geen verklaring te willen afleggen. Volgens de officier van justitie wil hij eerst het hele dossier lezen.

Zoektocht naar Sabrina Oosterbeek

Mirela Mos

Na de aanhouding kwam W. ook in beeld voor de moord op de Roemeense Mirela Mos. De stoffelijke resten van de vrouw werden in 2004 gevonden in vuilniszakken in Amsterdam. Haar lichaam was in stukken gesneden.

Een coldcaseteam van de politie trof op een van de vuilniszakken, hoewel miniem, een DNA-spoor van W. aan. Zijn relatie met de dertigjarige Mos was te vergelijken met de relatie die hij met Oosterbeek had.

Dat geldt ook voor het derde slachtoffer Monique Roossien. Het zwaar gehavende lichaam van de Groningse vrouw werd in 2003 gevonden door een voorbijganger bij de Uitdammerdijk bij het IJmeer in Amsterdam.

Het DNA van de 26-jarige vrouw werd gevonden in de auto van Mos. W. is de enige connectie tussen de twee slachtoffers. De verdachte zit voor deze verdenking niet in hechtenis.

Voor de andere twee moorden is dat wel het geval en de rechtbank ziet nog voldoende bezwaren W. hiervoor vast te houden. Zelf ontkent hij elke betrokkenheid.

De volgende zitting is op 5 oktober om 09.00 uur. De inhoudelijke behandeling is mogelijk in januari volgend jaar.