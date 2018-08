ProRail verft meer spoorwegovergangen geel voor meer veiligheid

Weggebruikers steken de overweg in Baarn met meer alertheid over, blijkt volgens ProRail uit onderzoek. Het aantal incidenten, vooral het aantal bijna-aanrijdingen, is daar afgenomen. Ook zou de gele overweg het veiligheidsgevoel versterken.

De kleur is inmiddels weer verwijderd door ProRail, omdat de proef in Baarn na ongeveer twee weken was afgelopen. Een woordvoerder van de spoorbeheerder kan nog niet zeggen hoelang de nieuwe testen gaan duren. De duur is volgens hem afhankelijk van het type overweg.

Hoeveel overwegen nu geel zullen worden, is nog niet bekend. ProRail onderzoekt momenteel welke spoorwegovergangen het geschiktst zijn voor de proef. Ook wordt nog gekeken op welke termijn de aanpassingen gedaan moeten worden. Het doel is om "zo snel mogelijk" de proef uit te breiden.

Onafhankelijk

"Het mooie aan deze oplossing is dat wij dit zelf kunnen doen", zegt de woordvoerder over het kleuren van overwegen. Doordat de stukken weg van ProRail zijn, is de spoorbeheerder niet afhankelijk van andere partijen als omwonenden, gemeenten en wegbeheerders.

"Dat zijn we bijvoorbeeld bij het verwijderen van overwegen wel. Daardoor duurt het daarbij zo lang voordat we iets bereiken", meent de woordvoerder.

"Maar het is niet zo dat wij ons van niemand iets aantrekken. We zullen omwonenden goed uitleggen dat het in het belang is van de veiligheid." ProRail gaat in gesprek met omwonenden die er last van hebben.

Onbewaakt

ProRail streeft naar een toekomst zonder overwegen. "Hoe meer de trein en andere weggebruikers van elkaar gescheiden worden, hoe veiliger en beter dit is voor de doorstroming van het trein- en wegverkeer", aldus de spoorbeheerder.

De onbewaakte overwegen moeten over drie jaar goeddeels zijn verdwenen. Voor de bewaakte spoorwegovergangen gaat dat langer duren, omdat het terugdringen van deze overwegen geen gemakkelijke opgave is. "Dat is vooral een kwestie van lange adem."

Ontoelaatbaar

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) publiceerde vorige week een rapport waarin staat dat onbewaakte overwegen vanwege de hoge snelheden van treinen ontoelaatbaar zijn.

Ook neemt de kans op ongevallen toe, doordat meer van het spoor wordt gebruikgemaakt en het autoverkeer toeneemt.

Weinig

De conclusie van de OVV was dat de overheid te weinig doet om het aantal ongelukken op spoorwegovergangen terug te dringen.

De onderzoeksraad vindt dat het aantal ongevallen op overwegen binnen tien jaar gehalveerd moet zijn. Volgens de OVV moet de overheid ernaar streven dat er helemaal geen ongelukken meer op overwegen gebeuren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!