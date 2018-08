Weerbericht: Zonnig en warm met een mistig begin

De dag begint nog wel redelijk mistig, vooral in het noordoosten. De zon zal er echter snel voor zorgen dat de mistbanken wegtrekken.

De zon schijnt geregeld en geleidelijk ontstaan er ook stapelwolken. In het zuidoosten van het land kan er een enkele bui vallen. Daarbij kan ook onweer voorkomen.

Op donderdag en vrijdag wordt het zelfs nog wat warmer. Het blijft droog en de zon schijnt volop, waardoor de temperatuur in het binnenland kan oplopen tot boven de 30 graden.

Zaterdag wordt ook een zomerse dag, maar vanaf zondag gaat de temperatuur iets omlaag. Maar met 24 graden en de zon die zich geregeld laat zien, blijft het goed toeven.

Komende 5 dagen Max Min Wind Vrijdag 32°C 17°C N 3 Zaterdag 29°C 18°C N 3 Zondag 25°C 16°C N 4 Maandag 26°C 13°C NW 3 Dinsdag 31°C 14°C ZO 2

Droogste julimaand

Het was nog nooit eerder zo droog in de maand juli als dit jaar het geval was. Dat hebben verschillende weerbureaus gemeld.

Landelijk gezien is in de afgelopen maand gemiddeld 10 millimeter neerslag gevallen. Dit betekent dat het oude record van 11,4 millimeter gebroken is. Ook was juli 2018 met ongeveer 330 zonuren de zonnigste maand sinds 1906.

Het weer op vakantie

De komende dagen is het op veel plaatsen in Europa zomers tot tropisch warm. Wel komen in het zuidoosten van Europa een groot aantal buien voor. Soms gaan die buien gepaard met hagel, onweer en veel neerslag in korte tijd.

In Spanje, Portugal, Frankrijk en in de Benelux is het op veel plaatsen droog, met zo nu en dan ook flink wat ruimte voor de zon.

De hoogste temperaturen worden gemeten in Spanje en Portugal. In de loop van de week komt het kwik daar ruim boven 40 graden uit.

In het noorden van Scandinavië verdwijnt de hitte juist. Zo wordt het in Noorwegen de komende dagen niet warmer dan 15 tot 20 graden.

Bekijk hier de vooruitzichten voor andere landen.

