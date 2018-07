Zeer grote brand in varkensschuur in Gelderse Didam

De brandweer is met drie blusvoertuigen uitgerukt naar de schuur aan de Tatelaarweg, meldt de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Bij de bestrijding van het vuur wordt onder meer open water uit de omgeving gebruikt.

Volgens de veiligheidsregio is de brand volledig uitslaand en is het mogelijk dat mensen in de omgeving last ervaren van de rook. Inwoners van Didam en Nieuw-Dijk wordt geadviseerd om de deuren en ramen te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten. Hierover is een NL-Alert verzonden.

Het pand heeft een oppervlakte van ongeveer 1.200 vierkante meter.

File

Op de A12 bij Didam is een zogeheten kijkersfile ontstaan. Volgens Rijkswaterstaat Verkeersinformatie heeft deze vooral gevolgen voor het verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland.

De N812, de weg tussen Didam en de A12, is vanwege de brand dicht. Het is niet bekend hoelang de afsluiting duurt. Automobilisten krijgen het advies een andere route te nemen.​

