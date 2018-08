2.500 varkens omgekomen bij zeer grote brand in Gelderse Didam

Het was enige tijd onduidelijk hoeveel varkens bij de brand waren omgekomen. Een aantal was na het uitbreken van de brand nog naar buiten gebracht.

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland berichtte eerder dat tweeduizend varkens in de schuur aan de Tatelaarweg leefden. Dat bleken er uiteindelijk vijfhonderd meer te zijn.

Rond 18.30 uur heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. De brandweer was met drie blusvoertuigen uitgerukt naar de schuur en kreeg hulp van diverse eenheden van Gelderland-Midden. Bij de bestrijding van het vuur werd onder meer open water uit de omgeving gebruikt.

Volledig uitslaand

Volgens de veiligheidsregio was de brand volledig uitslaand en konden mensen in de omgeving last ervaren van de rook. Inwoners van Didam en het nabijgelegen Nieuw-Dijk werd geadviseerd om de deuren en ramen te sluiten en eventuele ventilatie uit te zetten. Hierover is een NL-Alert verzonden.

De schuur heeft een oppervlakte van ongeveer 1.200 vierkante meter. Bij de brand zijn delen golfplaat van het dak in de omgeving verspreid, aldus de Veiligheidsregio. De grote delen worden door de omgevingsdienst opgeruimd. De rest kan door omwonenden zelf worden opgeruimd, indien ze handschoenen dragen.

Op de A12 bij Didam ontstond vanwege de brand een zogeheten kijkersfile. Volgens Rijkswaterstaat had deze vooral gevolgen voor het verkeer vanuit Arnhem naar Duitsland. Ook op lokale wegen in de omgeving was het druk.

