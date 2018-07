Verdachten kluisjesroof Oudenbosch blijven vastzitten

In totaal vier mannen zijn nu in beeld voor de diefstal. Twee van hen zitten vast. Het gaat om de beveiligers Henri van W. (43) en Agron K. (46). Zij waren niet aanwezig in de rechtbank.

Volgens de rechter zou een voorlopige vrijlating van de mannen een gevaar kunnen vormen voor het onderzoek. De buit van de roof is namelijk nog steeds niet gevonden en twee verdachten zijn nog op vrije voeten.

Een van hen bevindt zich vermoedelijk in het buitenland, hij vertrok kort na de aanhouding van de beveiligers. De officier zei dat er ook in het geval van Van W. en K. sprake is van vluchtgevaar, maar de rechtbank ging hier niet in mee.

Wel zijn er genoeg verdenkingen tegen de mannen en hebben zij zelf ook geen verklaringen afgelegd waaruit blijkt dat zij onschuldig zijn. De 43-jarige man uit Etten-Leur en 46-jarige man uit Roosendaal ontkennen elke betrokkenheid.

Toegang

Van W en K., twee voormalige werknemers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN, zouden in de nacht van 2 op 3 maart twee andere mannen toegang hebben gegeven tot het bankfiliaal.

Die mannen bleven ongeveer 24 uur in het pand en roofden in de tussentijd zo'n driehonderd van de in totaal zeshonderd kluisjes leeg. De buit loopt in de miljoenen euro's.

Alarm

Om weer uit de bank te komen lieten zij op zondag 4 maart doelbewust het alarm van de bank afgaan. Beveiligers Van W. en K. schakelden het alarm uit en maakten een ronde om de bank.

De twee verdachten hebben van dat moment gebruikgemaakt om het pand te verlaten. Op camerabeelden is te zien dat zij de bank met volle vuilniszakken verlaten. De politie is nog steeds naar hen op zoek.

Los van de verdenking van betrokkenheid van Van W. en K. werd er dinsdag niet meer bekend over welke rol zij nou precies hebben gespeeld.

De twee beveiligers hangt een schadevergoedingsplicht van miljoenen boven hun hoofd als zij schuldig worden bevonden. In de tussentijd is er al conservatoir beslag gelegd op huizen en bankrekeningen van de verdachten.

Volgens de Rabobank loopt de schade al richting 4 miljoen euro.

Buitenland

Een van de voortvluchtige verdachten wordt door justitie gezien als een van de kluisjesrovers. Wat de rol van de vierde verdachte is, is volgens de officier nog onderwerp van onderzoek.

Ook deze twee mannen zijn voormalige werknemers van EBN.

De volgende zitting is op 2 oktober om 09.00 uur.