Twee slachtoffers van explosie en brand Arnhem in ziekenhuis overleden

De slachtoffers hadden ernstige brandwonden. Een derde slachtoffer ligt nog in het ziekenhuis. Over hun identiteit is niets bekendgemaakt. Dinsdag rond 5.30 uur werd het derde slachtoffer gevonden, een eindje verderop.

De politie trof aanvankelijk twee slachtoffers aan. Op basis van getuigenverklaringen ging de politie op zoek naar een derde persoon die na het uitbreken van de brand de flat was uitgerend.

Iets na 21.00 uur explodeerde iets in de woning aan de Daphnestraat. Daarna brak brand uit. Omwonenden zetten één van de slachtoffers onder de douche, een ander rende een sloot in.

Drugs

De oorzaak van de explosie is nog niet bekend, maar de politie spreekt wel van verdachte omstandigheden. Zo vonden rechercheurs sporen van ''drugsgerelateerde zaken''.

Bewoners van het flatgebouw hebben de laatste tijd in toenemende mate geklaagd over overlast en mogelijke drugscriminaliteit. Dat bleek dinsdagmiddag op een bijeenkomst voor de omwonenden, georganiseerd door de woningbouwvereniging. Er zouden ook meldingen zijn gedaan bij de politie.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch wil precies weten welke meldingen zijn gedaan en wat daarmee is gebeurd, zegt zijn woordvoerder.

Vorige week nog sloot hij een flat waar drugs werden geproduceerd, omdat hij dat ''onacceptabel'' vindt. Of er in de flat aan de Daphnestraat ook sprake was van drugsproductie wil de politie nog niet zeggen. De burgemeester is ''geschrokken en bezorgd'' over wat er maandagavond is gebeurd.

