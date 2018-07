Slachtoffer (62) schietincident Amsterdam-Zuid overleden

Het gaat om een 62-jarige man uit Amsterdam. De man is een bekende van de politie en justitie.

Volgens de politie schoot de dader maandagmiddag gericht op de 62-jarige man en is hij hierna de Beethovenstraat in de hoofdstad in gerend.

Op zijn vermoedelijke vluchtroute zijn onder meer een beige hoed, een vuurwapen, een zwarte laptoptas, een handschoen en een wit-blauw kledingstuk aangetroffen. Deze voorwerpen zijn in beslag genomen.

De man is vermoedelijk gevlucht via de Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat en Memlingstraan. Dit zijn allemaal straten in het voormalige stadsdeel Oud-Zuid.

De politie heeft voor de zoektocht naar de voortvluchtige verdachte een helikopter en een speurhond ingezet. Ter hoogte van de Memlingstraat raakte de speurhond het spoor kwijt.

Maandag meldden verschillende media dat het slachtoffer in het bijzijn van een baby was neergeschoten. Volgens de politie was er tijdens het schietincident wel een groep met een baby, maar hoorde het slachtoffer niet bij deze groep.

