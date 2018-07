Minder bevolkingsgroei door aanhoudende griepepidemie

Vooral in de eerste drie maanden van 2018 waren er meer sterfgevallen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. Toen heerste de griep in Nederland. De epidemie was pas in april voorbij. Daardoor waren er in het eerste kwartaal meer sterfgevallen dan geboortes.

In het tweede kwartaal zijn zevenduizend meer mensen geboren dan er overleden zijn. Het geboorteoverschot komt daarmee op duizend. Daarnaast is de bevolking gegroeid door migratie. De volledige groei komt neer op 32.000 extra inwoners.

Zo'n 100.000 immigranten hebben zich ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Dat aantal is ongeveer gelijk gebleven. Ongeveer 69.000 mensen zijn uit Nederland vertrokken.

Het aantal immigranten uit het Midden-Oosten is volgens het CBS flink afgenomen. Het aantal immigranten uit Europese landen is wederom toegenomen. Ook zijn meer mensen met een Nederlandse achtergrond teruggekomen dan in dezelfde periode vorig jaar.

De meeste emigranten kwamen niet uit Nederland. Het aantal vertrekkende Nederlanders is namelijk gedaald naar iets meer dan elfduizend.

