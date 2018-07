Droogste maand juli sinds het begin van de metingen

Op de laatste dag in juli kan in het noorden en westen nog wel een kleine bui vallen, maar in het grootste deel van Nederland blijft het droog. Hooguit komt er landelijk nog 1 millimeter regen bij, maar volgens Weeronline zeker geen 5.

Juli 2018 is met ongeveer 330 uren zon ook de zonnigste julimaand sinds 1906. Het eerdere record werd in juli 2006 gevestigd (316,3 uur).

Als het aantal zonuren op de laatste dag van juli inderdaad op de verwachte 330 uur uitkomt, dan wordt het ook de zonnigste maand die ooit is geregistreerd. Het weerbureau zegt hier dinsdagavond uitsluitsel over te kunnen geven. Het huidige record van 329,2 zonuren werd in mei 1989 gemeten.

Wat temperatuur betreft, is deze julimaand de op twee na warmste ooit. De gemiddelde temperatuur in De Bilt bedraagt volgens Weeronline 20,7 graden. Het gemiddelde in juli ligt normaal gesproken op 17,9 graden.

De warmste julimaand ooit blijft die van 2006. Deze maand is met 22,3 graden recordhouder, gevolgd door juli 1994 met 21,4 graden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!