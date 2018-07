Woon- en zorgcentrum in Breukelen ontruimd vanwege rookvorming na brand

Meerdere brandweerkorpsen zijn ter plaatse, meldde de Veiligheidsregio Utrecht.

De eerste melding van de brand was iets voor 21.00 uur. De brand was al vrij snel onder controle, maar de hulpdiensten gaan door met de ontruiming in verband met de rookvorming in het pand.

De mensen worden opgevangen in de Pauluskerk in Breukelen. Ouderen die niet kunnen lopen, worden opgevangen in het nabijgelegen zorgcentrum De Aa.

Het Rode Kruis heeft op verzoek van de veiligheidsregio een noodhulpteam naar de locatie gestuurd. Deze acht vrijwillige hulpverleners bieden eerste hulp aan lichtgewonden en dienen ter ondersteuning van de reguliere hulpdiensten.

Daarnaast is nog een team van acht mensen ingezet die helpt met de opvang van de ouderen. ''Dan moet je denken aan eerste opvang en het rondgaan met drinken", aldus een woordvoerder.

Over de toestand van de geëvacueerde ouderen kon de veiligheidsregio nog geen mededelingen doen.

